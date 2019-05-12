Manisa'da 'suda lejyoner bakterisi olduğu' iddialarına ilişkin açıklama

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü de il genelinde bakteri kaynaklı vaka ile karşılaşılmadığını belirtti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitelerinde Manisa'nın içme suyunda lejyoner hastalığı bakterisi (zatürre) görüldüğüne dair yapılan paylaşımlar hakkında açıklama yaptı. Böyle bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, “Manisalı vatandaşlarımızı endişeye düşürmek ve infial oluşturmak için çeşitli sosyal mecralardan içme suyunun sağlıksız olduğuna yönelik paylaşımlar yapılmaktadır. İçme suyunda lejyoner bakterinin görülmesi ve 2 hafta içme suyu kullanılmaması yönünde yapılan paylaşımlar tamamen asılsızdır. İdaremizin il genelindeki tüm içme suyu depolarına kurduğu sistemler ile vatandaşlarımıza temin ettiğimiz suyun sürekli olarak dezenfeksiyonu yapılmaktadır. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından da şehir şebeke suyunun verildiği cami, okul ve hayrat ya da içme suyu depolarından da düzenli olarak numuneler alınmakta olup,bunların analizleri sonucunda da herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır. Vatandaşlarımızın bu gibi asılsız paylaşımlara kesinlikle itibar etmemeleri ve endişeye kapılmamaları önemle duyurulur” denildi.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü: “Bakteri kaynaklı hastalığa rastlanmamıştır”

Manisa İl Sağlık Müdürlüğünden de konuyla ilgili yapılan açıklamada, “13.05.2015 tarih ve 29354 sayılı Resmi Gazete'de 'Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' kapsamında zorunlu olarak resmi ve özel hastanelerin özelliklerine göre yılda bir veya iki defa numuneler alınarak Legionella bakteri analizi yaptırılmakta olup, ayrıca yönetmelik gereğince oteller, alışveriş merkezleri, öğrenci yurtları, kreşler, kaplıca işletmelerinde işletme yetkilisinin talebi halinde Legionella bakterisinin analizi yaptırılmaktadır. Konu ile ilgili olarak Legionella bakterisi yönünden iş gruplarına Müdürlüğümüzce talepleri halinde eğitim verilmektedir. Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten bugüne kadar ilimizde Legionella bakterisi kaynaklı hastalığa rastlanmamıştır” ifadelerine yer verildi.