İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da şüpheli araçtan kaçak içki çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta çeşitli markalarda litrelerce kaçak içki ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta çeşitli markalarda litrelerce kaçak içki ele geçirildi.


Sahte ve kaçak içkiye yönelik çalışma yürüten Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri N.K.(62) yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 20 şişe kaçak viski, 20 şişe kaçak rakı ile pet şişelerde 4 litre viski, 2 litre rakı ve 2.5 litre votka ele geçirildi.


Sürücü N.K.hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek suçları kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.