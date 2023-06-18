Manisa'da şüpheli araçtan yarım kilo skunk çıktı: 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından şüpheli bir araçta yapılan aramada yarım kilo skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri şüpheli aracı ilçe girişinde durdurup arama yaptı. Araçta yapılan aramada 500 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan E.Y.(34) ve U.E.(32), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.