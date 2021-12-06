İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Manisa'da şüpheli şahıslardan metamfetamin çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphelendiği 2 şahıstan yaklaşık 50 gram metamfetamin çıktı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphelendiği 2 şahıstan yaklaşık 50 gram metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Salihli'de Uyuşturucu Ticareti Yapan ve Kullanan Şahıslara Yönelik çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Motosikletli Timler Büro Amirliği ekipleri, Gaziler Mahallesi'nde şüphelendikleri 2 şahsı durdurdu. Ekipler şüphelendikleri Y.E.T.(22) ve H.E.S.(27) yapılan üst aramasında alüminyum folyoya sarılı 49.96 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerden H.E.S.'e hakkında TCK-191 maddesi kapsamında, Y.E.T.'ye ise TCK-188 maddesi kapsamında işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden Y.E.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.