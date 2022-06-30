Manisa'da susuz peyzajla su kaynakları korunuyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son 90 yılın en kurak ilkbahar mevsiminin yaşandığı Türkiye'de su kaynaklarını korumak amacıyla tüm birimleriyle çalışmalarını titizlikle yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, susuz peyzaj ve su kaynaklarını minimum değerde tüketen peyzaj çalışmalarıyla da örnek teşkil ediyor.

İl genelinde park, bahçe ve yeşil alanların bakımı, temizliği ve düzeni noktasında çalışmalarını ara vermeden sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, peyzaj uygulamalarında susuz ve minimum su tüketen bitkileri tercih ederek, su kaynaklarını koruyor. Kurakçıl peyzaj olarak da adlandırılan peyzaj çalışmalarıyla şehrin güzelliğine yeşil güzellik katan Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Kaya bahçeleri ve su ihtiyacı anlamında en toleranslı ağaçlar ile yer örtücü olarak volkanik ve maden taşlarının kullanıldığını belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Prestij cadde peyzaj uygulamalarımızı, kış soğuğuna ve yaz sıcağına dayanıklı bitkilerden seçerek tasarlamakta olup mevcut günümüz şartlarında dünya genelinde iklim değişikliği ve su kaynaklarının azalması problemine karşı önlem alıyoruz” dedi.

Manisalılar da takdirle karşılıyor

Suyun verimli kullanılması ve su kaynaklarını koruma gibi ilkeleri göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Göktaş, “Kurakçıl peyzaj anlayışıyla Yunusemre ve Şehzadeler merkez ilçelerimizde 15 bin metrekare kaya bahçeleri olmak üzere Akhisar, Soma, Kırkağaç, Ahmetli ilçelerimizde örnekleri görülen 51 bin metrekare su kaynaklarını minimum değerlerde tüketen peyzaj uygulamaları gerçekleştirildi. Şuna değinmek gerekirse Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi olarak iklim değişikliği ve su kaynaklarının tükenme tehlikesine karşılık faaliyetlerimizi bu riske eylem planları yaparak programlamaktayız. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde yeşil alanlarımızın bakımını ara vermeden sürdürüyoruz. Kurakçıl peyzajın çok beğenilmesi ve güzel tepkiler alması bizi mutlu ediyor” diye konuştu.