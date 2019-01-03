İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da 'swinger' operasyonu: 18 gözaltı

Manisa’da polisin düzenlediği operasyonla ’swinger’ yöntemiyle fuhuş yaptıkları belirlenen 18 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da polisin düzenlediği operasyonla 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları belirlenen 18 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Manisa il genelinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden “swinger” yöntemiyle para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen 4 evli çifti uzun süreli teknik takibe alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yapılan operasyonda 18 şahıs gözaltına alındı.


‘Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlamasıyla C.E., A.Ç., H.S., H.A., A.I., S.S., G.E., M.Ö., M.Ç., M.Ö., M.A., A.D., Z.Z., Ö.E., A.K., S.U., C.K. ve B.B. isimli 18 şüpheli gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine götürüldü. Zanlıların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.