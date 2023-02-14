Manisa'da taksideki yolcudan uyuşturucu çıktı

Manisa'da jandarma ekiplerince durdurulan bir takside, yolcu olarak bulunan iki şahsın üzerinden 150 gram kubar esrar ele geçirildi.

Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, dün gece saatlerinde bir ticari taksi durduruldu. Takside yolcu olarak bulunan H.Y. ve Y.A. isimli şahıslara yapılan üst aramalarında, kubar esrar olduğu değerlendirilen yaklaşık 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.