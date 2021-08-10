Manisa'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Manisa'nın Kula ilçesinde KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonu kapsamında çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. İlçeye bağlı Gökçeören Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda H.K. isimli kişiye ait ev, iş yeri ve araçta arama yapıldı. Aramalarda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen değişik ebat ve büyüklükte 15 sikke, 1 adet bilezik, Roma dönemine ait 2 adet obje taş, 1 adet Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen tabanca, 64 adet tarihi eser bilgilerinin olduğu kitap ve doküman, 2 adet yurtdışı havale dekontu, 11 adet tarihi eser motiflerinin bulunduğu resim, 3 adet elle çizilmiş tarihi eser figürü, 1 adet el yazısı ile yazılmış hesap kağıdı, 1 adet Y.Z. Mahmut III. Ahmet ibareli not ve suç delillerinin yer aldığı değerlendirilen 1 adet laptop ele geçirildi.

Yapılan operasyon kapsamında H.C. isimli şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.