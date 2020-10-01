Manisa'da tarımsal sulama havuzunda yenileme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, Demirci ilçesine bağlı Tekeler Mahallesi'nde bulunan ve su kaçağı olduğu tespit edilen tarımsal sulama havuzuna yenileme çalışmaları için malzeme temini yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerdeki üreticilere destek vermek için çalışmalarını gelen talepler doğrultusunda hızla sürdürüyor. Bu kapsamda Demirci ilçesine bağlı Tekeler Mahallesi'nde bulunan, Mülga İl Özel İdare tarafından malzeme desteği sağlanarak işçiliği köy halkı tarafından yapılan havuzun zamanla ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle meydana gelen su kaçaklarının önüne geçilebilmesi için sıva ve yalıtım malzemesi desteği verildi.

Demirci ilçesi Tekeler Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Ünlü, havuzun mahalleli için oldukça önem arz ettiğini vurgulayarak, “Evlerin önünde bahçe sulamalarında bu havuzu kullanmaktayız. Su kaçakları yüzünden artık havuzun içini doldurmuyorduk bile. Ancak şimdi Büyükşehir Belediyemizin desteği ve belediyemizin iş yoğunluğu nedeniyle köy halkı olarak işçiliği üstlenmemiz ile hem kaçaklardan kurtulduk hem de bahçe sulamalarımızda daha verimli bir şekilde kullanacağız. Yapılan bu yardım için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca taleplerime gecikme yaşatmadan ellerinden gelen desteği gösteren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sayın Yılmaz Usta'ya ve ekiplerine de teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Tarımsal devamlılığının sağlanması için kurumumuzun elinde bulundurduğu imkanlar dahilinde bu zorlu dönemlerde üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirebilmek için üreticilerimizin yanında bulunarak onlara destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.