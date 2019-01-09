Manisa'da tasarruf dönemi

Ülke kaynaklarının çok değerli olduğuna vurgu yapan Vali Ahmet Deniz, gerek özel hayatta gerekse kamu görevini yürütürken mutlaka tasarrufa riayet edilmesi gerektiğini kaydetti.

Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Deniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız ile daire müdürleri katıldı.

Vali Deniz, Manisa'da göreve başlayalı 2 aya yakın bir süre olduğunu belirterek bir yandan kurumları ziyaret ettiğini diğer yandan ilçe ziyaretleri yaparak Manisa'yı daha yakından tanımaya çalıştığını söyledi. Manisa'da hep birlikte vatandaşın gönlüne, yüreğine dokunarak ve hayır dualarını alarak çalışma yapmaya gayret edeceklerini ifade eden Vali Deniz, özel ve kamu yatırımlarının hızla gerçekleşmesi için daire müdürlerinin gerekli özeni ve hassasiyeti göstermelerini istedi.

Tasarrufa dikkat edilecek

Ülke kaynaklarının çok değerli olduğuna vurgu yapan Vali Ahmet Deniz, gerek özel hayatta gerekse kamu görevini yürütürken mutlaka tasarrufa riayet edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu arada, kapalı mekanlarda sigara içilmesini önlemek amacıyla sigara denetimlerine hız kesmeden ve taviz vermeden devam edileceğini belirten Vali Deniz, uyuşturucu kullananların geçmişinde mutlaka sigara alışkanlığı olduğunu ifade ederek sigarayla mücadelenin önemine değindi.

Manisa'da göreve başladığında birinci önceliklerinin eğitim ve özellikle de okul öncesi eğitim olduğunu ifade ettiğini belirten Vali Deniz, okuryazarlığı ve okullaşma oranını en üst seviyeye çıkarmak için gayret edeceklerini söyledi.

Vali Deniz, çocukların çalıştırılmasını önlemek amacıyla önümüzdeki haftadan itibaren Çocuk İşçiliği ile mücadele için bilinçlendirme çalışmasının başlatılacağını söyledi.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen ‘Sıfır atık' projesi ile ilgili olarak kurumların titizlik göstermelerini isteyen Vali Deniz, şubat ayından itibaren yapılan çalışmaların raporlanacağını bildirdi.

Kitap okuma teşvik edilecek

Kitap okuma kültürünün gelişmesinin önemli olduğunu vurgulayan Vali Deniz, 2019'da ‘Manisa her yerde okuyor' diyerek herkesin kitap okumasını teşvik edeceklerini belirtti.

Vali Deniz daha sonra kurum amirlerinin önerilerini dinleyerek, toplantı sonunda kurum müdürlerine kitap hediye etti.