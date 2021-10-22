Manisa'da taşkın tehlikelerine karşı önlemler devam ediyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde aşırı yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınların bir daha yaşanmaması adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Atatürk mahallesinden geçen DSİ sulama kanalının kapalı kesite döndüğü 40 metre uzunluğundaki bölümü temizlendi. Ardından aşırı yağışlı havalarda sulama kanalında taşkın yaşanmasının önüne geçilmesi amacıyla Bozköy deresinde birikme yapabilecek fazla suların tahliyesi için büz döşeme çalışması yapıldı. MASKİ Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz kış aylarında Manisa'da yaşanan taşkınların bir daha yaşanmaması amacıyla çalışmalarına devam edecek.

Atatürk Mahalle Muhtarı Bedir Kılıç, “Taşkın tehlikelerine karşı önlemlerin alınması bizleri sevindiriyor. Vatandaşlarımızın da bu çalışmalardan memnun olduğunu düşünüyorum. MASKİ ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.