Manisa'da Tatlıses rüzgarı esti, kalabalık meydanlara sığmadı

MANİSA (İHA) – Bodrum'da 26 Ağustos'ta trafik kazası geçiren ve aynı gün tekerlekli sandalye ile sahneye çıkan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kazadan 13 gün sonra Manisa'da gerçekleştirdiği halk konserine de tekerlekli sandalye ile çıkarak, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşun 100'üncü yılına özel olarak hazırladığı ‘Kurtuluş Konserleri' çerçevesinde, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Geçtiğimiz 26 Ağustos'ta Bodrum'da geçirdiği trafik kazasından 12 saat sonra tekerlekli sandalye ile sahneye çıkan Tatlıses, kazadan 13 gün sonra bu kez Manisa'da sevenleriyle buluştu. Manisa konserine de tekerlekli sandalyeye oturarak çıkan Tatlıses, şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. İzleyiciye karşı ayaklarını uzatmak zorunda kaldığından dolayı hayranlarından özür dileyen Tatlıses, “Bugüne kadar haddimi hiç aşmadım, kazadan dolayı böyle biraz hadsizlik oldu ama idare edin. Kusuruma bakmayın” dedi.

Kazadan sonra kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aradığını ve geçmiş olsun dilediğini anlatan Tatlıses, “Benim kazamı bütün dünya duymuş benim haberim yok. Devlet Bey'in de selamını ve geçmiş olsun dileklerini iletti sağ olsun. Bana büyük moral oldu” dedi.

“Gece hastaneden kaçtım"

Tedavi gördüğü hastaneden gece taburcu olmasını esprili bir dille hayranlarıyla paylaşan Tatlıses, “Gece hastaneden kaçtım. Niye kaçtım, yatakları dar. Ben ayaklarımı dikerek sabaha kadar yatamam. Nasıl yatacağım. Hemen kaçtım eve gittim. Bu arada ben de artık Manisalı oldum. Burada 5 tane dairem var. Başta Allah'ın ve sizlerin sayesinde oldu bu. Sizler bana vermeseniz ben nereden bulayım parayı. Mağaradan gelen adamın nereden parası olsun” dedi.

Konser sırasında sahneye çıkan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İbrahim Tatlıses'e konseri için teşekkür ederek, Manisa'nın yöresel ürünlerinin yer aldığı hediye paketini takdim etti. Kısa bir konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “İmparator İbrahim Tatlıses, bugün kulaklarımızın pasını siliyor. Kendilerine tüm hemşerilerim adına geçmiş olsun diyorum. Geçmişte yaşananları gelecek kuşaklara aktarmamız en büyük görevimiz. Bunu unutturmayacağız. Bu ülkede bu bayrak dalgalandığı sürece, camilerimizde bu ezanlar okunduğu sürece şehitlerimizin kanına sahip çıkacağız. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarının huzur içinde yatmasını diliyorum, minnetlerimi sunuyorum. Onlar sayesinde bugün bu topraklardayız” ifadelerini kullandı.

Ergün'ün konuşmasının ardından söz alan İbrahim Tatlıses de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda şarapnel parçasının saatine gelmesi olayını hatırlatarak, “Olmasaydı o köstekli saat şimdi benim adım ‘Abraham Sweetvoice' olurdu” dedi.

Tatlıses'e Mesir macunu takviyesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İbrahim Tatlıses'e, Osmanlı'dan günümüze şifa kaynağı olarak bilinen Manisa'yla özdeşlemiş Mesir macununu hediye etti ve Mesir macunun Tatlıses'e de kuvvet verip, şifa olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Tatlıses, konserine devam etti. Performansı büyük beğeni toplayan İbrahim Tatlıses'e izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.