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Manisa'da tedbirlere uymayanlara 148 bin 439 TL cezai işlem

Manisa il genelinde Covid-19 kapsamında dün yapılan denetimlerde 163 kişi ve işletmeye 148 bin 439 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.


Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "23 Eylül 2020 günü İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Covid-19 tedbirlerine ilişkin 81 ilde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. İlimiz genelinde de Vali Yaşar Karadeniz ve Kaymakamlarında katıldığı denetimlerde vatandaşlar maske, sosyal mesafe, hijyen ve Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine uyulması konusunda uyarıldı. Yapılan eş zamanlı denetimlerde İlimiz genelinde, 214 ekip ve toplam 584 personel sahada görev aldı. 11 bin 147 kişi/işletme denetlenerek, 163 kişi/işletme hakkında tedbir ve yasaklara uymamaktan toplam 148 bin 439 TL idare para cezası uygulandı." denildi.

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