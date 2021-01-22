İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da temizlik işçilerinden 'Evde kal' mesajı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde belediye temizlik işçileri parkta yaptıkları temizliğin ardından topladıkları yapraklarla yere "Evde kal" yazısı yazarak korona virüs tedbirlerine dikkat çekti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediye temizlik işçileri parkta yaptıkları temizliğin ardından topladıkları yapraklarla yere "Evde kal" yazısı yazarak korona virüs tedbirlerine dikkat çekti.


Alaşehir Belediyesine bağlı temizlik işçileri korona virüs tedbirlerine dikkat çekti. İlçeye bağlı Akkeçili Mahallesi'nde bulunan parkta temizlik çalışmasını tamamlayan işçiler, topladıkları yapraklarla yere "Evde kal" yazdı. Vatandaşların her geçen gün düşen vaka sayılarına aldanmaları ve tedbirleri elden bırakmamaları amacıyla evde kalmaları yönünde çağrıda bulunan işçilere Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da destek verdi. Ülke çapında salgının düşüşte olduğunun altını çize Başkan Öküzcüoğlu, "Ülkemiz çapında salgının yavaşlama görüyoruz. Ancak vefat sayılarında ve hastalığın azalması yönünde henüz istenilen sonuçlar alınamadı. Salgında düşüşlerin yaşanmasına aldanmayalım, tedbirleri elden bırakmayalım, maske, mesafe ve hijyenik kurallara uymaya devam edelim. Akkeçili Mahallemizin parkını temizliyoruz. Biz sizler için sahadayız, daha hijyenik, daha temiz bir Alaşehir yaratmaya çalışıyoruz. Sizler evde kalın, sağlıklı kalın" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.