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Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 22.30 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 45 EF 017 plakalı otomobil kavşağa geldiği sırada 45 ZE 034 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışma nedeniyle otomobil kavşaktaki refüje çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde yaralı olarak bulunan H.Ş. ile M.Ç.'ye ilk müdahaleyi yapan ekipler ardından ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk etti. İsmi öğrenilemeyen tır sürücüsü ise jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere kara kola götürüldü. Jandarma ekipleri kaza nedeniyle yol güvenliği aldı.


2 yaralı hastanede tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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