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Manisa'da tır şarampole devrildi

Manisa’da aşırı yağışın etkisiyle kontrolden çıkan tır şarampole devrildi.

Manisa'da aşırı yağışın etkisiyle kontrolden çıkan tır şarampole devrildi.


Kaza, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Hammalınkırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Bursa istikametine giden B.E. idaresindeki süt ve süt ürünleri taşıyan 35 JZ 179 dorse plakalı tır, aşırı yağışın da etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Tır sürücüsü B.E. kazadan yara almadan kurtulurken, karayolu trafiğe kapandı. Çift yönlü ulaşıma kapanan yol, ekiplerin 1,5 saatlik çalışması ile tırın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Emniyet ekipleri de bölgede yol güvenliğini aldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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