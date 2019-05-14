Manisa'da Tiyatro Festivali başladı

Manisa Bağımlılığı Önleme ve Sağlıklı Yaşam Derneği (MASDER) tarafından Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlediği Tiyatro Festivali başladı.

Özellikle çocuk ve gençleri her türlü bağımlılıktan korumak amacıyla çalışmalarını yürüten Manisa Bağımlılığı Önleme ve Sağlıklı Yaşam Derneği (MASDER),Manisa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesinin destekleriyle tiyatro festivali düzenledi. Gençler ve çocukları her türlü bağımlılıktan korumak, sağlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilecek festival, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda 13-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak. Festivale katılan 5 lise ve 1 ortaokulun tiyatro oyuncuları, oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunacak. 13 Mayıs'ta başlayan festivalde ilk olarak TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi öğrencileri sahne aldı. ‘Senin Annen Bir Melekti Yavrum' isimli oyunu sahneleyen öğrenciler tiyatroyu izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Festival sonunda dereceye giren öğrencilerin ödüllendireceği festivalin ilk gösterimine Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz, MASDER Başkanı Şule Uygur ve öğrenciler ile aileleri katıldı.