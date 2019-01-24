Manisa'da toplu taşıma şoförlerine "Davranış ve İletişim" eğitimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı'da toplu taşıma araç şoförlerine yönelik eğitim düzenledi.

Toplu ulaşımda hizmet kalitesini arttırmak için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı'da toplu taşıma araç şoförlerine yönelik eğitim düzenledi. Düzenlenen eğitimde konuşan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Mustafa Çetin ,"Para alan arkadaşlar şoför kartını mutlaka okutsun. Okutmadığı takdirde şoför kartına el konulacak. İlkinde 6 ay, ikincisinde 1 yıl şoför kartına el koyacağız. Alınan o paralarla hizmetler yapılıyor" dedi.

Çetin, okul önlerinde, hastane önlerinde zorunlu olmadıkça kornaya basılmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulunarak, şoförlerin kılık kıyafete uyması gerektiğini dile getirdi. Şoförlerin araçlarına binen insanlara nazik, saygılı olması gerektiğinin de altını çizen Çetin, "Kesinlikle vatandaşlarla münakaşaya girilmeyecek. Para alan arkadaşlar şoför kartını mutlaka okutsun. Okutmadığı takdirde şoför kartına el konulacak. İlkinde 6 ay, ikincisinde 1 yıl şoför kartına el koyacağız. Alınan o paralarla hizmetler yapılıyor" diye konuştu.

Herhangi bir vatandaşa hakaret ve darp eden şoförlerin kartına el konulacağını, yolculara kibar ve nazik davranılması gerektiğini belirten Çetin, engelli vatandaşları mağdur eden şoförlere de en ağır cezai işlem uygulanacağını kaydetti.

Şoförlerin çalıştıkları hatların ilk ve son durak dahil duraklarda bulunan yolcuları alması çağrısında bulunan Çetin, "Kesinlikle güzergah dışına çıkmayın. Yolcu indirme ve bindirme durakları dışında bekleme yapmayın, yolcuları indirip bindirmeyin. Bu konuda vatandaşlardan çok sayıda şikâyet geliyor. Durak dışında çok acil olmadığı sürece yolcu almayın" ifadelerini kullandı.

Bu tür eğitimlerin önemli olduğunu kaydeden 191 No'lu Saruhanlı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ramazan Uzundal, "Uzun mesailer yapıyorsunuz. Zor şartlarda çalışıyorsunuz. Bu bilgiler inşallah faydalı olur" dedi.

Saruhanlı Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen eğitimi Saruhanlı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Arif Bilek, 191 Nolu Saruhanlı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ramazan Uzundal, da takip etti.