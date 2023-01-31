Manisa'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine yüzde 30 zam

Manisa'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine 1 Şubat tarihi itibariyle geçerli olmak üzere ortalama yüzde 30 zam yapıldı. Yeni zamlar sonrası şehir içi tam bilet 9.75, öğrenci 6.50 ve kartsız binişler 12 TL olarak belirlendi.

Manisa'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine ortalama yüzde 30 zam yapıldı. Yapılan zam kararını, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve 155'Nolu Manisa Özel Halk Otobüsleri ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Fevzi Açıkel, 141 No'lu Kampüs Motorlu Taşıma Kooperatifi Başkanı Vedat Yılmaz ile oda ve kooperatif üyeleri düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladı.

Ortalama yüzde 30 zam

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, "Yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı belirli bir zam talebinde bulunduk ve UKOME tarafından bu zam talebimiz onaylandı. Ekonomik anlamında zor bir süreçten geçiyoruz. 2023 yılının başında yapılan zamlar esnafımızı da etkilemektedir. Gerek asgari ücret zammı, vergi, sigorta ve harçlar ile bakım onarım masraflarında ciddi artışlar olduğundan esnafımızın mesleki dayanabilecek sürdürülebilirliği kalmadığı ve gelirlerinin düştüğünü bu nedenle de bu zam kararını aldık. 27 Ocak Cuma Günü yapılan UKOME Genel Kurulunda toplu taşıma ve taksi zamları onaylandı. Yarın sabahtan itibaren de uygulamaya geçilecektir. Bu zamlara neden ihtiyaç duyulduğu ile ilgili Fevzi Açıkel bilgilendirmede bulunacak. Manisa merkez başta olmak üzere 15 ilçemizde de geçerli. Bu ilçeler içerisinde merkezde Yunusemre ve Şehzadeler ile Soma, Salihli, Akhisar, Alaşehir ve Turgutlu'da da tam 9.75, öğrenci 6.50, paralı binişler 12 TL olarak onaylandı. Mahalleler arası taşımalar ise yüzde 30 oranında zamlandı. Bir de 141 No'lu Kampüs taşımacılığımız var. 27 kilometre ve öğrencilerin bol olduğu bir taşımacılık yapılıyor. Burada da tam 11.25, öğrenci 7.25, paralı binişler de 13 TL olarak onaylandı. Taksilerde de 9 lira açılış, 12 TL kilometre, indi bindi dediğimiz kısa mesafelerde de 40 TL ücret alınacak. Taksiler uygulamaya 15 gün içinde geçecek" dedi.

"Geçen yılı zararla kapattık"

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve 155'Nolu Manisa Özel Halk Otobüsleri ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Fevzi Açıkel, "2022 yılında 173 bin TL araçlarımız yolcu taşımış. Ücretsiz yolcudan devletin verdiği destek 15 bin lira, belediyenin verdiği destek 18 bin 962 TL. Toplam 207 bin TL toplu taşıma esnafımızın cebine para girmiş. Geçtiğimiz yılın maliyetlerini çıkardığımızda ise ortalama araç başı 270 bin TL. Buradan istisna olarak bir kaç şeyi düşebiliriz ona rağmen maliyetler 230 bin TL'nin altında değil. Bütün seneyi çalışan arkadaşlarımız seneyi zararla kapatmış durumda. Geçen sene biz 14 milyon 500 bin yolcu taşıdık. Bu brüt kazancımızın yüzde 57'sini mazota harcamışız. Brüt kazancın yüzde 4.2'sini komisyonlara vermişiz. Bizim araçlarımıza senelik bütün masraflar içinde yüzde 38.8 para kalmış. Yani 10 yolcudan 4'ü bize kalmış o 4 yolcunun içinde de şoför masrafından kaskosuna, tamir masrafına kadar her türlü masrafı mevcut. 2022 yılında taşıdığımız 14 milyon 500 bin yolcudan 2 milyon 300 binini ücretsiz taşımışız. Yani bizim ücretini aldığımız yolcu sayısı 12 milyon" diye konuştu.