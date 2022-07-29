Manisa'da toplu ulaşım araçları ve ticari taksilere sıkı denetim

Kurallara uyulması noktasında sürücülere uyarılarda bulunulan denetimlerde, eksikleri bulunan araç sürücülerine de yaptırım uygulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle il genelinde toplu ulaşım araçları, ticari taksiler ve servis araçlarını denetledi. Temizlik, trafiğe uygunluk, klima gibi tüm denetimlerin titizlikle yapıldığı uygulamada, yüzlerce araç kontrol edildi. Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, vatandaşların kent içi ulaşımda sıklıkla tercih ettiği otobüs ve dolmuşlarda rutin kontrollerin sıklıkla yapıldığını kurala uymayan şoför ve vatandaşların uyarıldığını ve ikinci kez yapılan kural ihlali durumunda ise cezai işlem uygulandığını dile getirdi. Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle kontrollerin sık sık gerçekleştirildiğini ve denetimlerin süreceğini belirten Üstün, emniyet ekiplerine destekleri nedeniyle teşekkür etti.