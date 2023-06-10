Manisa'da torbacı operasyonu: 2 tutuklama

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 parça halinde 7,54 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler M.K.(39), E.D.(30), G.T.(29) ve S. Ç. (35) uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.