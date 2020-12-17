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Manisa'da torbacılara bir darbe daha

Manisa’nın Salihli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu tacirlerine darbe üzerine darbe indirmeye devam ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu tacirlerine darbe üzerine darbe indirmeye devam ediyor.


Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getiren, ticaretini ve satışını yapan 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda İ.D., H.C. ve H.D.'nin bulunduğu araçta H.C.'ye ait çantada 100 gram metamfetamin ele geçirdi. İ.D.'ye ait ikamette yapılan aramada ise 5.17 gram bonzai ile 2 adet aparat ele geçirildi. Olayla ilgili çalışmayı genişleten narkotik ekipleri, 3 şüpheliye bağlantılı olduğu tespit edilen F.B. ve N.E.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan gözaltına alınan 5 şüpheliden İ.D., H.C. ve F.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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