Manisa'da Trabzonsporlu taraftarlardan bir ton hamsi ikramı

Manisa'da, Trabzonspor Taraftarları Kültür Derneği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Hamsi Festivali'nde yaklaşık 1 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi. Soğuk havaya rağmen yüzlerce Manisalı hamsi yiyebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesinin de destekleriyle Manisa Trabzonspor Taraftarları Kültür Derneği tarafından Hamsi Festivali düzenlendi. Yunusemre ilçesindeki alışveriş merkezi arkasındaki boş alanda gerçekleştirilen festivale Manisalılar ve Manisa'da yaşayan Karadenizliler yoğun ilgi gösterdi. Karadeniz müziklerinin çalındığı festivalde, korona virüs tedbirleri sebebiyle restoran mutfağında pişirilen yaklaşık 1 ton hamsi, ekmek arasına konularak vatandaşlara ikram edildi. Hamsi yemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, kimi vatandaşlar da horon teperek keyifli vakit geçirdi. Öte yandan, Karadeniz yöresine ait tereyağ, peynir, ekmek ve yoğurtların satışının yapıldığı stantlara da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“Kültürlerin burada birleşmesini yaşayacağız”

Manisa Trabzonspor Taraftarları Kültür Derneği Başkanı İsmail Aydın, dernek olarak bu yıl ilk kez böyle bir festival hazırladıklarını belirterek, “Festival kapsamında buradaki horon oyunlarından sonra halay çekilmesi bizim için bir anlam taşıyordu. Daha sonra Azerbaycan kökenli vatandaşlarımız ve bütün Anadolu'nun renkleri burada yansıtıldı. Festivalin sonunda da tabi ki Karadeniz'in simgesi olan hamsiyi burada dağıtmak halkımıza en azından bir tadımlık hamsi yedirmek bizleri mutlu etti. Bu yıl festivalimiz çok soğuk havalara denk geldi. Bundan sonraki festivallerimiz daha farklı olacak. En az 3 ülkenin katılımıyla uluslararası bir boyut kazandıracağız. Kültürlerin burada birleşmesini yaşayacağız. Bugün 1 ton hamsi dağıttık. Hamsi dağıtımı sırasında bariyerler bize sıkıntı çıkarıyordu. Bu sene hamsileri farklı yerlerde hijyenik olarak pişirerek korumalı kaplarda buraya getirdik. Burada kuyruk durmadan ilerleyebiliyor. Bu da hem bize hem de vatandaşlarımıza kolaylık sağladı” dedi.

Festivale katılan vatandaşlar da Karadeniz kültürünü Manisa'da yaşadıkları için mutlu olduklarını belirterek, düzenleyenlere teşekkürlerini ifade ettiler.