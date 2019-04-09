Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde geçtiğimiz hafta pazartesi günü meydana gelen trafik kazasında yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi hayat mücadelesini kaybetti.

Kaza, 1 Nisan Pazartesi günü Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Açıkgöz idaresindeki 35 NK 549 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu eski Muradiye yolu üzerinden Manisa şehir merkezi istikametine giden Fehmi S. idaresinde 45 ADV 66 plakalı araçla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücüler çıkarılarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde 1 haftalık yaşam mücadelesi veren 35 NK 549 plakalı araç sürücüsü İsmail Açıkgöz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası Açıkgöz'ün özel bir firmada satış ve pazarlama sorumlusu olduğu öğrenildi.