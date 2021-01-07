Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

Manisa'nınn Alaşehir ilçesinde kamyonetin süt tankerine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Ö. idaresindeki 43 ZB 599 plakalı süt tankeri Salihli istikametinden Mevlütlü Mahallesi istikametine dönüş yaptığı sırada aynı istikamette seyreden Hakkı Tahsin Eriş (58) idaresindeki 34 HV 8203 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada süt tankeri sürücüsü Fatih Ö. yaralanırken, süt tankerine arkadan çarpan Hakkı Tahsin Eriş olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.