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Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kamyonet tipi araç ile otomobilin çarpışmasını sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kamyonet tipi araç ile otomobilin çarpışmasını sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Horozköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail A. idaresindeki 35 NK 549 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu eski Muradiye yolu üzerinden Manisa şehir merkezi istikametine giden Fehmi S. idaresinde 45 ADV 66 plakalı araçla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücüler çıkarılarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik polisleri tarafından yol trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların çekilmesiyle birlikte yol trafiğe kontrollü olarak açıldı.


Öte yandan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan iki sürücünün de hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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