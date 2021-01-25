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Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Araç içinde bulunan 3 kişiden ikisi kazada yaralanırken sürücü kazayı yara almadan atlattı.


Dün gece saat 23.20 sıralarında Kırkağaç istikametinden Gelenbe Mahallesi yönüne giden M.U. (21)'nun kullandığı 45 NV 300 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ova Cami mevkisi civarlarında şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan U.Ö. (18) ve H.U. (18) yaralanırken, otomobil sürücüsü M.U. ise kazayı yara almadan atlattı.


Araçta önemli derecede maddi hasar meydana gelirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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