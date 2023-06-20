Manisa'da trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada aynı aileden ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesinde Alaşehir istikametine doğru seyir halinde olan Abdurrahman K.'nın (28) idaresindeki 35 AB 3575 plakalı otomobil, aşırı yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan sürücünün eşi Sümeyya K. (25), kızları Leyla Nur K.(3) ve Hızır K. (2) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.