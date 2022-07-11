Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Demirci ilçesi, Yeşildere Mahallesi yol ayrımı, Köprübaşı-Demirci Karayolu üzerinde, saat 16.00 sıralarında H.M. (59) idaresindeki 45 PK 508 plakalı araç ile M.T. (67) idaresindeki 45 PU 821 plakalı araç Yeşildere Mahallesi yol ayrımından Demirci istikametine doğru dönüş yaptığı sırada çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi Demirci Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.