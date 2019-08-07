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Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

Manisa’nın Selendi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı.


Kaza, saat 19.00 sıralarında Selendi ilçesine bağlı Havaoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Demirci istikametinden Selendi istikametine seyir halinde olan Erdal Bilgin (42) idaresindeki 45 PK 074 plakalı otomobil, Havaoğlu Mahallesi yakınlarında yolun virajlı kısmında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Aracın takla atması sonucu araç içerisinde bulunan sürücü Erdal Bilgin, Alime Bilgin (43) ile Şeyma ve Ceyda Bilgin hafif şekilde yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Selendi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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