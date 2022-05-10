Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak toprak zemine giren otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 10 SC 428 plakalı otomobil, Kepenekli Mahallesi yolundan sürücüsünün kontrolünden çıkarak toprak zemine girerek durdu. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü M.K. ile otomobilde bulunan H.K., F.S.K. ve D.K yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesine sevk edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.