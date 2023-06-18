İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarpıp karşı şeride geçti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarpıp karşı şeride geçti. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.


Alaşehir-Denizli karayolu Delemenler Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Durumları ağır olmayan yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Aydınlı bir aile, Alaşehir'de bulunan yakınlarını ziyarete gelirken, saat 09.30 sıralarında Delemenler Mahallesi kavşağında 09 AGY 131 plakalı otomobili kullanan H.A. (53), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak, karşı şeride döndü. Kazada sürücünün yanı sıra, araçta bulunan A.E.A. (13), E.S. (54) ve N.S. (63) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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