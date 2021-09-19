Manisa'da trafik kazası: 6 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesi Manisa yolu kavşağında meydana geldi. H.H.E. (22) idaresindeki 45 FF 450 plakalı Fiat marka hafif ticari aracın kavşakta bir anlık dikkatsizlik sonucu, R.U. (23) idaresindeki 09 SG 993 plakalı Renault marka otomobile çarpması sonucu araçlarda büyük hasar meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle 09 SG 993 plakalı otomobil şarampole düşerken kaza yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada araç sürücüleri ve araçlarda bulunan S.F. (24) S.Y. (24), M.Ö. (24) ve Y.U. (30) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar Manisa Şehir Hastanesi ve şehirdeki özel bir hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.