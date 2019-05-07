İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da trafik kazası:4 yaralı

Manisa’da bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Manisa'da bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, saat 21.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan Ali Ç. yönetimindeki 45 S 1881 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde aynı yönde seyreden Eşref A. idaresindeki 45 M 5499 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarken, kamyonet ise yol üzerinde yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Ç. yara almazken, kamyonet sürücüsü Eşref A. ile birlikte 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil ile kamyonetin çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.