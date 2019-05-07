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Manisa'da trafikte patenli tehlikesi

Manisa’da, seyir halindeki açık kasa kamyonetin arkasına tutunan patenli bir genç, hem kendi hem de sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Manisa'da, seyir halindeki açık kasa kamyonetin arkasına tutunan patenli bir genç, hem kendi hem de sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.


Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde pateniyle gezen genç, bir süre sonra seyir halindeki açık kasa kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapmaya çalıştı. Trafiğin yoğun olduğu cadde üzerinde, süratli giden kamyonetin arkasına tutunan gencin yaptığı bu hareket yürekleri ağızlara getirdi. Arkadan gelen bir sürücü, genci cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Duyarlı sürücülerin tepkisi üzerine patenli genç olay yerinden hızla uzaklaşırken, tehlikeli yolculukta şans eseri herhangi bir yaralanma gerçekleşmedi.

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