Manisa'da traktör kazası: 1 ölü

Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Selendi ilçesi Turpcu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Sezer (75) yönetimindeki 45 PF 363 plakalı traktör, Karagöl mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Yusuf Sezer, olay yerinde hayatını kaybetti. Vatandaş ve sağlık ekiplerince traktörün altından çıkarılan Sezer'in cansız bedeni, önce Selendi Devlet Hastanesi Morgu'na daha sonra incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.