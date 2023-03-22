Manisa'da traktör kazası: 1 ölü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kızılcukur Mahallesi'nde M.K. (50)yönetimindeki 45 AHH 196 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan M.K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen jandarma ve 112 ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından M.K'nin cenazesi otopsi için Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.