Manisa'da, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlamaları Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Törene, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve emniyet mensupları katıldı. Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'in Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Meydandaki törenin ardından konuşan Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılını gururlu ve onurlu bir şekilde kutladıklarını söyledi. Bilgiç, “Türk Polis Teşkilatı, kendi kültürüyle kendini geliştirerek, ve günümüzün gelişen teknolojisine göre sürekli kendini yenileyerek, bugünlere geldi. Kuruluşumuzun bugüne kadar gelen süre içerisine hayatını kaybeden şehit ve gazi meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, hayatını sürdüren gazi ve yakınlarına sağlık diliyorum. Şehit ve gazilerimizin bizlere bıraktığı emanete her zaman sahip çıkıyoruz ve çıkacağız” dedi.