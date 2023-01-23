Manisa'da üç aylara özel asırlık gelenek yaşatılıyor

Üç ayların başlamasıyla birlikte Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde asırlardır devam eden çocukların şeker ve çikolata toplaması renkli görüntülere sahne oldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Çimentepe Mahallesinde asırlardır yapılan bir gelenek olan çocukların şeker ve çikolata toplaması üç ayların başladığı Recep Ayının ilk gününün sabah namazının ardından cami avlusunda toplanan çocuklara şeker ve çikolata dağıtıldı. Camide şekerlerini alan çocuklar tüm mahalleyi dolaşarak evlerden şeker ve çikolata topladı.

Özel dini günlerde yapılıyor

Geleneğin asırlardır sürdüğünü ifade eden Çimentepe Mahallesi sakinlerinden 67 yaşındaki Fatma Aktaş, "Benim çocukluğumda, nenelerimiz, dedelerimiz zamanından beridir yaşatılıyor. Ben de çocuklarıma yaşattım, şimdi de torunlarıma yaptırıyorum. İlkokul çağındaki çocuklar caminin yanında arkadaşlarıyla toplanırlar, koşarak ev ev şeker toplarlar. Onların sevinci görmek bizleri mutlu ediyor. Üç ayların başlangıcı Recep Ayının birinci günü olur, Ramazan ve Kurban bayramlarının arife günü yapılır. O günlerde pişi yapar, kabir ziyaretleri gerçekleştiririz" diyerek, geleneği yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.