Manisa'da ücretsiz maske dağıtımına başlandı

Vali Deniz, Manisa'ya gönderilen ücretsiz maskelerin, toplu taşıma araçları ile pazar yerlerinde dağıtılmaya başlandığını söyledi.

Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile birlikte caddelerde gezerek incelemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz, vatandaşlardan sosyal mesafe kuralına uymalarını, özellikle topluluk halinde bulunan alanlarda maske kullanmalarını istedi. Vali Deniz, alınan tedbir ve yasaklara uymayanlara cezai işlem uygulanacağını bu konuda hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini belirterek vatandaşların da bu konuda hassasiyet göstermesini istedi.

İncelemeler sırasında vatandaşlara da maske dağıtıldı.