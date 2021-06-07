Manisa'da üreticiye kayısı şoku: Hasat edecek ürün bulamadılar

Türkiye'nin sofralık kayısı ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı, Manisa'nın Salihli Ovası'ndaki kayısıyı bu yıl don vurdu.

Manisa'nın kayısı diyarı, sofralık kayısı üretiminin en fazla yapıldığı Salihli'nin Adala, Taytan, Akören ve Dombaylı mahallelerinde üreticiler, bu yıl ürün şoku yaşadı. Üreticiler mart ve nisan aylarında yaşanan don olaylarının ardından, bu yıl kayısı bahçelerinde hasat edecek ürün bulamadı. Kayısı bahçelerini gezen Salihli Ziraat Odası Başkanı ve aynı zamanda kayısı üreticisi Cem Yalvaç, “Bahçelerimizi gezdik, bu yıl soframızda yiyecek kayısımız yok” dedi.

“Hasat edecek ürün bulamadık”

Kayısıyı bu yıl don vurduğunu anlatan Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, “Salihli'miz özellikle Dombaylı ve Adala mahallelerimiz, Türkiye'de Malatya'dan sonra en çok kayısı üreten yerlerdir. Burada erkenci Zaza'dan başlayıp da perfect, prima ve Iğdırlı cinsi kayısı çeşidi yetişmektedir. Fakat mart ve nisan aylarında yaşanan don olayından dolayı, ağaçlarımızı tek tek gezmemize rağmen hasat edecek kayısı bulamadık. Maalesef yüzde yüze yakın bir zararımız var. Üreticimiz bu sezon kayısıdan hiç ürün alamadan cebine 1 kuruş girmeden kapatacak. Kısacası kayısı üreticimiz zor günler yaşıyor” dedi. Yıla ve sezonuna göre ağaç başına 40-50 kilo ürün aldıklarını belirten Yalvaç, “Salihli'de yaklaşık 4 bin dönüm alanda kayısı yetiştiriliyor. Ancak bu yıl soframızda yiyecek kadar kayısımız yok” şeklinde konuştu.

“Çocuğumuza yedirecek bir tek kayısı yok”

Dombaylı Mahallesi'nde 30-35 yıllık kayısı üreticisi olduğunu anlatan Özay Aydoğan, “Hayatımda ilk defa böyle bir yaşadım. Biz ağaçlarımızdan yıla ve çeşidine göre ağaç başına 150 kiloya kadar ürün almaktaydık. Bu sene çoluğumuza, çocuğumuza neredeyse manavdan kayısı almaya başladık. Çünkü ağaçlarımızda çocuğumuza yedirecek kayısı yok” dedi. Kayısı ağaçlarına gözü gibi baktıklarını belirten Aydoğan, “Biz ağaçlarımıza iyi bakarız. Suyunu, ilaçlamasını ve gübresine dikkat ederiz. Bunun içerisine mazotunu da ekledik mi hepsi masraf. Bu yıl masrafımız çok ama ürün olmadığı için elimize geçen 1 lira da yok” dedi.

“Kayısı alımı için Türkiye'nin her yerinden alıcılar geliyordu” diyen Aydoğan, “Bu yıl kayısı olmayınca, doğal olarak alıcı da gelmiyor. Ürünün olmayışı, alıcının gelmemesi, her esnafı işçiyi etkiledi. Kayısı olmadığı için Dombaylı olarak hayalet bir köy gibiyiz” diye konuştu.