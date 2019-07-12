Manisa'da üretim ve istihdamın artması için çalışıyorlar

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Ahmet Vali Deniz'in yanı sıra Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Üçbaş, Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Yatırım Destek Ofisi Koordinatör V. Cansu Uyar, KOSGEB İl Müdürü M. Oğuz Kılıç, TSE İl Temsilcisi Muhittin Aydın, Teknopark Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, Manisa OSB Müdürü Funda Karaboran ve ilçe OSB Müdürleri katıldı.

Manisa'nın gelişmiş ve farklı zenginlikleriyle güzel bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Deniz, “İlimizdeki mevcut potansiyeli iyi değerlendirmeliyiz. Manisa, sanayi alanında iyi bir konumda. Mevcudun üstüne daha neler eklenebilir, Manisa nasıl daha fazla katma değer sağlayabilir, istihdamı nasıl arttırabiliriz hususlarında çalışmalarımız var. Amacımız, hep birlikte uyum içerisinde çalışmak ve üretimimizi arttırarak daha ileri seviyelere gelebilmek” dedi.

Toplantıda, Kalkınma Ajansları ve KOSGEB destekleri ile teşvik uygulamalarından faydalanmış ve faaliyete geçmiş olan işletmelerin değerlendirilmesi yapıldı.