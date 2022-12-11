Manisa'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları: 3 tutuklama

MANİSA (İHA) – Manisa'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Salihli, Soma ve Yunusemre ilçelerinde yapılan uygulamalarda çok sayıda uyuşturucu hap ve madde ele geçirildi. Çalışmalarda 3 kişi tutuklanırken, 4 kişi de gözaltına alındı.

Manisa'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde Salihli ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 3 parça halinde 50,38 gram metamfetamin maddesi, 3 adet Ecstasy hap, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M. A. Y. (40), G. B. (35) ve M. D. (29) isimli 3 şüpheli şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda Yunusemre ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 273 adet sentetik ecza hap, 19,85 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili S. T. (26) isimli 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Soma'da 3 gözaltı

Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada; 9 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili Y. Ş. (38), H. G. (31) ve İ. K. (26) isimli 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Manisa Emniyet Müdürlüğü, Manisa halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelelerinin aralıksız süreceği vurgulandı.