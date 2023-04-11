Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

Manisa merkez ve Akhisar ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar NSM Büro Amirliği tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarıyla 9 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 2'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Akhisar'da 6 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar NSM Büro Amirliği tarafından 10 Nisan tarihinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan sokak çalışmalarında, 2 parça halinde toplamda 12.96 gram esrar maddesi, 7 adet sentetik hap, 2 adet 7,65 tabanca ve değişik çaplarda 86 adet fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili; M.T. (21), E.T. (25), S.O. (34), T.G. (31), T.H. (33) ve K.E. (37) isimli toplam 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Zehir tacirlerinin izini sürdüler

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik fiziki takip neticesinde yapılan ara yakalamada bir kişi üzerinde 0,49 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli şahsın ifadesi sonrası uyuşturucu maddeyi satın aldığı şahısların ikametinde ve üzerlerinde de arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 2 fişek halinde 1,51 gram metamfetamin maddesi, 2 adet sentetik ecza hap, 3 adet uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu paketlemeye yarayan alüminyum folyo, 1 adet tabanca ve 3 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili B.C. (29) ve T.D.İ. (26), 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.