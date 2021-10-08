İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 gram metamfetamin ve 3 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 gram metamfetamin ve 3 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.


Manisa'nın Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından B.K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçildi. Ekipler B.K.'nin evine düzenlediği baskında 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 10 gram metamfetamin ve 3 gram kubar esrar ele geçirdi.


Şüpheli B.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürülürken buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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