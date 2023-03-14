Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda durdurulan araç içinde arama yaptı. Aramada K.B. (32) isimli şahsın üzerinde ve evinde 67,09 gram esrar, 3,49 gram metamfetamin maddesi, 1 adet 9-19 mm tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan K.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.