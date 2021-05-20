Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 10 kök hint keneviri, ayrı ayrı paketlenmiş halde toplamda 3 kilo 175 gram esrar maddesi ve 44 adet sentetik hap ele geçirilirken 1 kişi de tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahısları takibe alan ekiper belirlenen adrese baskın düzenledi. Operasyonda 10 kök hint keneviri, ayrı ayrı paketlenmiş halde toplamda 3 kilo 175 gram esrar maddesi ve 44 adet sentetik hap ele geçirildi. Çalışmayı genişleten ekipler İstasyon Mahallesi'nde bulunan bağ evinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilmesi üzerine buraya da operasyon düzenlendi. Buradaki operasyonda ekili halde 12 kök hint keneviri, 10,77 gram, 8,73 gram, 0,32 gram kenevir tohumu olmak üzere 3 parça halinde toplamda 19.82 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Polislerin sorgusundan sonra mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.K. tutuklanırken, H.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.