İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 32,46 gram metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 32,46 gram metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüz Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda bir araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 32,46 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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