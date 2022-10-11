Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. İlçede uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 2 şahsın üzerinde arama yapan ekipler, 1,32 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şahısların ifadesi üzerine uyuşturucu madde temin eden şüphelinin ikametine baskın düzenleyen ekipler, ikamette 20,24 gram metamfetamin maddesi, 2 adet sentetik ecza, 2,30 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan İ.K. (33), sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.