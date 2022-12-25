Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı öğrenilen bir şahsın adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 4 bin 592 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden H.S. (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.